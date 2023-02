Łódzkie: Trudne warunki na drogach – zablokowana autostrada A2, utrudnienia na A1

Z powodu wypadków spowodowanych trudnymi warunkami panującymi na drogach woj. łódzkiego zablokowana w stronę Warszawy jest autostrada A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Utrudniony jest także przejazd A1 w stronę Gdańska w okolicach Radomska.

Po intensywnych opadach śniegu i śniegu z deszczem, które przeszły nad regionem łódzkim w piątek i w nocy z piątku na sobotę, na drogach panują trudne warunki. W wielu miejscach tworzą się zatory - najdłuższy z nich powstał na autostradzie A2, między węzłami Łódź Północ i Łowicz oraz Skierniewice.

W sobotę nad ranem trasa w stronę Warszawy była zablokowana po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Obecnie jezdnia ponownie jest nieprzejezdna w kierunku stolicy z powodu kolizji samochodu osobowego i ciężarowego. Doszło do niej ok. godz. 7. Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, droga jest zblokowana na czas działań służb ratunkowych. Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia w tym miejscu.

Z kolei na autostradzie A1 w stronę Gdańska ruch odbywa się tylko jednym pasem na odcinku Radomsko - Kamieńsk. Powodem zablokowywania dwóch pasów jest kolizja pojazdu ciężarowego z barierami energochłonnymi. Do wypadku doszło po godz. 7 i utrudnienia mogą potrwać nawet trzy godziny.

Z powodu trudnych warunków na drogach wywołanych pogodą w nocy samochód dostawczy uderzył w bariery, a następnie przewrócił się na bok na drodze ekspresowej S8 między węzłami Studzianki i Tomaszów Mazowiecki Południe. Nieprzejezdny był jeden pas, utrudnienie już się zakończyło.

Jak przekazały służby drogowe, drogi krajowe w woj. łódzkim są obecnie czarne i mokre. Sprzęt do utrzymania tras pracował przez całą noc. Lokalnie może być jednak ślisko. Jak ostrzegają meteorolodzy, oblodzenie może występować na większości obszaru woj. łódzkiego, w tym szczególnie m.in. w powiatach wieluńskim i wieruszowskim. W tej części regionu prognozowany jest też silny wiatr.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -5 st. C" - przekazało w sobotę rano IMGW.

W ciągu dnia w regionie możliwe są przelotne opady śniegu. Temperatura ma wynieść od -4 st. C do -2 st. C.