Łódzkie: Uciekał przed policją, wjechał autem w budynek

Fatalny finał ucieczki przed policyjnym radiowozem. 24-letni kierowca chcąc uniknąć kontroli drogowej pędził swoim cinquecento ulicami Radomska. Na skrzyżowaniu wypadł z jezdni i uderzył w kamienicę. Był pijany.

W czwartkowy wieczór, ok. godz. 22, funkcjonariusze radomszczańskiej drogówki patrolujący skrzyżowanie ulic Reymonta i Kościuszki zwrócili uwagę na fiata cinquecento, którego kierowca wyraźnie nie panował nad pojazdem. Policjanci postanowili zatrzymać auto do kontroli. Włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

"W pierwszym momencie wydawało się, że kierujący ma zamiar zaparkować i poddać się kontroli, gdyż zjechał do zatoki autobusowej przy ul. Reymonta. Po chwili jednak gwałtownie ruszył i na skrzyżowaniu z ulicą Warszyca zaczął tracić panowanie nad fiatem. W efekcie 24-letni mieszkaniec Radomska zakończył swoją ucieczkę na ścianie jednej z kamienic" - zrelacjonowała asp. Agnieszka Kropisz z komendy w Radomsku.

Po przebadaniu okazało się, że kierowca, który ze zdarzenia wyszedł z niewielkimi obrażeniami ma 2,7 promila alkoholu w organizmie. Ponadto siadając za kierownicą, złamał obowiązujący go zakaz sądowy. Za spowodowanie kolizji 24-latek został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł. Z kolei przed sądem odpowie za złamanie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za te przestępstwa grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.