Łódzkie: Utrudnienia na dk 12: 91 z powodu remontu nawierzchni

Do wczesnych godzin popołudniowych w czwartek kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na drodze krajowej nr 12/91 w okolicach Rzgowa (woj. łódzkie) – poinformował w środę rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Jak wyjaśnił, kontynuowany jest remont nawierzchni dk 12/91 na wysokości Rzgowa, na odcinku od 366. do 368. kilometra trasy.

"Prace prowadzone są na odcinku 1,5 km w trzech miejscach. Na jezdni w kierunku Łodzi są to dwa odcinki - jeden o długości 300, drugi 200 metrów. Z kolei na jezdni prowadzącej do Katowic naprawiany jest odcinek długości 200 metrów. W każdym przypadku, w miejscu prowadzonych prac jezdnia zwężona jest do połowy, obowiązują: zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h" - przekazał Zalewski.

Dodał, że na tej samej trasie w Rękoraju w pow. piotrkowskim na 340. kilometrze trasy remontowany jest przepust, co wiąże się ze zwężeniem jezdni. W tym przypadku prace zakończą się ok. godz. 15.

