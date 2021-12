Łódzkie: Utrudnienia na S8 i dk74 - ciężarówki wpadły w poślizg

Samochód ciężarowy wpadł w poślizg i zablokował przejazd drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Wolbórz i Studzianki. Ruch kierowany jest objazdem. Z kolei na drodze krajowej nr 74 w okolicach Wielunia ciężarówka wpadła do rowu - wprowadzono ruch wahadłowy.

"Przed godz. 9 na 342. kilometrze drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Wolbórz i Studzianki samochód ciężarowy wpadł w poślizg i stanął w poprzek jezdni, całkowicie ją blokując. Ruch poprowadzony jest objazdem jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą" - poinformował PAP Karol Barcicki z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

W nocy z czwartku na piątek w Łódzkiem spadł śnieg i pogorszyły się warunki drogowe. To przyczyniło się także do nocnego zdarzenia na 12. kilometrze drogi krajowej nr 74 w okolicach Wielunia, gdzie samochód ciężarowy wjechał do rowu.

Jak podał Barcicki, obecnie trwa rozładunek pojazdu, co powoduje dodatkowe utrudnienia na trasie - służby kierują ruchem wahadłowo.

Oba utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin.