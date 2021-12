Łódzkie: W nocy temperatura spadła do -18 st. C, w ciągu dnia ma wzrosnąć do -4 st. C

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów w nocy z soboty na niedzielę w woj. łódzkim panował siarczysty mróz. Najniższą temperaturę -18,2 stopni Celsjusza odnotowano w Silniczce w pow. radomszczańskim. W niedzielę w ciągu dnia temperatura ma osiągnąć maksymalnie do -4 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę w przeważającej części woj. łódzkim obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

"Na obszarze województwa łódzkiego odnotowano niskie temperatury powietrza: Łódź -16,6 st. C, Dobryszyce -16,4 st. C, Silniczka -18,2 st. C, Sulejów -14,9 st. C. Po wschodzie słońca temperatura powietrza będzie wzrastała, osiągając po południu temp. maksymalną ok. -4 st. C" - przekazał w niedzielę rano synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Lech Buchert.

Ostrzeżenie IMGW ma obowiązywać w niedzielę do godz. 9.