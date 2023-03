Łódzkie: W regionie175 stulatków pobiera świadczenie honorowe z ZUS

W województwie łódzkim świadczenie honorowe w wysokości 5,5 tys. zł brutto, przyznawane po ukończeniu 100 lat, pobiera obecnie 175 osób - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W gronie stulatków przeważają kobiety – jest ich 152, natomiast mężczyzn jedynie 23.

5,5 tys. zł brutto - tyle otrzymają od Prezesa ZUS osoby, które od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku ukończą 100 lat i w związku z tym będą miały przyznane świadczenie honorowe.

Obecnie świadczenie honorowe w wysokości 5,5 tys. zł brutto, przyznawane przez prezesa ZUS, pobiera w Łódzkiem 175 stulatków. Wśród osób, które skończyły 100 lat, przeważają kobiety - jest ich 152, mężczyzn natomiast 23. Szacuje się, że w okresie od 1 marca do końca lutego przyszłego roku w województwie łódzkim może przybyć 128 stulatków" - podała rzeczniczka łódzkiego ZUS Monika Kiełczyńska.

Kobieta w najbardziej zaawansowanym wieku, pobierająca świadczenia z ZUS w województwie łódzkim, pochodzi z terenu działania Inspektoratu ZUS w Pabianicach i ma 106 lat i 9 miesięcy, natomiast najstarszy mężczyzna pochodzi z Łodzi; ma 104 lata i 2 miesiące.

Na terenie podlegającym I Oddziałowi ZUS w Łodzi świadczenie honorowe pobiera 88 osób, w tym 74 kobiety i 14 mężczyzn. Najstarsza seniorka ma 106 lat i 3 miesiące i pochodzi z terenu Inspektoratu ZUS w Zgierzu. Najstarszy senior ma 104 lata i 2 miesiące - mieszka w Łodzi.

Jeśli chodzi o obszar II Oddziału w Łodzi, to mieszka na nim 65 stulatków, w tym 59 kobiet i 6 mężczyzn. Wspomniana już rekordzistka w skali regionu ma 106 lat i 9 miesięcy, podobnie jak najstarszy, 101-letni, mężczyzna także pochodzi z terenu pabianickiego inspektoratu.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim może pochwalić się 22 stulatkami; w tym gronie jest 19 kobiet i 3 mężczyzn. Najstarsza świadczeniobiorczyni ma 106 lat i pochodzi z terenu Inspektoratu w Skierniewicach, a najstarszy senior ma 102 lata i 7 miesięcy, a pochodzi z terenu Inspektoratu ZUS w Radomsku.

Jak przypomniała Kiełczyńska, seniorzy, którzy ukończyli 100 lat, mogą liczyć na dodatkową gratyfikację za wiek, czyli świadczenie honorowe. Jego wysokość zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku.

Wysokość przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie - jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 r. jest to ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 r. ok. 4,3 tys. zł brutto.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu, wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą, począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.