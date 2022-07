Łódzkie: W wakacje brakuje krwi – apel do dawców o jej oddawanie

W czasie wakacji bardziej niż przez pozostałą część roku w regionalnych centrach krwiodawstwa brakuje zapasów krwi potrzebnej m.in. do planowych operacji w szpitalach. W związku z tym łódzkie centrum apeluje do dawców o oddawanie krwi. Najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 Rh+, A Rh+ i A Rh-.

Okres wakacyjny jest szczególnie trudny dla krwiodawstwa - powiedziała PAP Joanna Szymczak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

"W wakacje wielu dawców udaje się na wypoczynek, a jednocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na krew. Wakacje to okres większej liczby wypadków drogowych i krew często jest potrzebna do ratowania ich ofiar. Trzeba też pamiętać, że krwi potrzebują także pacjenci, którzy chorują na choroby przewlekłe, m.in. białaczkę i inne choroby krwi. Krew niezbędna jest też w podmiotach leczniczych dla pacjentów czekających na planowane operacje" - podkreśliła.

Zaznaczyła przy tym, że mimo postępu medycyny krew cały czas jest niezastąpionym lekiem ratującym życie.

"Oddając jedną jednostkę, można uratować aż trzy osoby" - wskazała.

W łódzkim centrum krwiodawstwa najbardziej potrzebni są dawcy mający grupę krwi 0 Rh+, której stany są na poziomie alarmowym. Brakuje też grup A Rh+ i A Rh-.

"W szczególności apelujemy do dawców z tymi grupami krwi, aby przed wyjazdem na letni wypoczynek zaplanowali też donację krwi, zgłaszając się do naszego centrum w Łodzi bądź do oddziałów terenowych w całym woj. łódzkim" - zaapelowała Szymczak.

Dawcą krwi może być osoba zdrowa, nieprzyjmująca na stałe żadnych leków i zakwalifikowana po wcześniejszych badaniach w punkcie dawstwa, w wieku od 18. do 65. roku życia, o wadze powyżej 50 kg. Poza chorobami dyskwalifikują m.in. miesiączka i trzy dni po jej zakończeniu, wykonanie tatuażu lub zakładanie kolczyków w ostatnich sześciu miesiącach, opryszczka.

"Oddawanie krwi jest bezbolesne. Liczy się satysfakcja z bezinteresownej pomocy innym, bo sami nie wiemy, kiedy będziemy potrzebowali krwi" - podkreśliła.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut.