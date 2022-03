Łódzkie: W weekend dla uchodźców będzie otwartych 17 placówek ZUS

W woj. łódzkim 17 placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najbliższą sobotę i niedzielę będzie przyjmować uchodźców z Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500 plus. Pracownicy wybranych jednostek, m.in. z Łodzi i Bełchatowa, dotrą też do ich miejsc zakwaterowania.

Przy 60 stanowiskach będzie prowadzona obsługa uchodźców. Placówki będą otwarte od 9.00 do 15.00. Informacja o tym, które z placówek będą otwarte i w który dzień weekendu, będzie na stronie internetowej regionalnego oddziału ZUS - poinformowała PAP w czwartek łódzka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Monika Kiełczyńska.

W weekend pracownicy wybranych jednostek ZUS, m.in. z Bełchatowa i Łodzi, znajdą się też w miejscach, gdzie zakwaterowani są uchodźcy z Ukrainy i będą obsługiwać ich przy mobilnych stanowiskach.

ZUS będzie przyznawał i wypłacał pieniądze środki z programu "Rodzina 500 plus" obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego br., w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie już od soboty. Aby to zrobić, uchodźca musi mieć m.in. PESEL, konto w banku w Polsce i polski numer telefonu.

"W naszych placówkach pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożyć wniosek o świadczenie. Wykaz otwartych w weekend placówek będzie zamieszczony na stronie internetowej ZUS" - zaznaczyła Kiełczyńska.

Od poniedziałku działa linia telefoniczna ZUS w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są również uchodźcy.

Linia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00-18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl.

Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na PUE ZUS. Te informacje są publikowane również na stronie internetowej ZUS w języku ukraińskim.

Uchodźcy z na mocy specjalnej ustawy poza 500 plus będą mogli starać się także o pieniądze z programów "Dobry start", "Rodzinny kapitał opiekuńczy" i o dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.