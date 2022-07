Łódzkie: We wtorek powyżej 30 st. Celsjusza; pamiętajmy o piciu wody i nakryciu głowy

Jak przewidują meteorolodzy, z każdą godziną w woj. łódzkim będzie wzrastała temperatura powietrza, która we wtorek przekroczy 30 st. Celsjusza. Ratownicy medyczni apelują, by pamiętać o nawadnianiu organizmu i osłanianiu głowy przebywając na słońcu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed nadchodzącym upałem w woj. łódzkim, które mają potrwać wtorku do czwartku. Temperatura w regionie może sięgnąć 34 st. Celsjusza. W związku z tym dla Łódzkiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

"Miejscami temperatura powietrza już przekroczyła 26 st. Celsjusza i prognozuje się, że w ciągu 2-3 godzin osiągnie lub przekroczy 30 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 30 st. C do 33 st. C" - przekazał we wtorek przed południem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Tak wysokie temperatury i słońce mogą doprowadzić do udaru cieplnego lub słonecznego. Jak radzą ratownicy medyczni i lekarze, aby uniknąć przegrzania ciała przede wszystkim należy pamiętać o nawodnieniu organizmu, który w upalne dni szybko traci wodę na skutek pocenia się. Najlepszym sposobem jest wypijanie 1,5-2 litrów wody dziennie.

"Możesz być zaskoczony, ale kawa podczas upału to nie najlepszy pomysł. Zwłaszcza w przypadku osób starszych. Dlaczego? Podczas upałów nasz organizm traci wodę i cenne elektrolity. Utrata wody i elektrolitów prowadzi do odwodnienia. Kawa działa moczopędnie. Wszystkie substancje działające moczopędnie mogą nasilać odwodnienie. U osób starszych odwodnienie może występować szybciej" - przestrzega Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi na swoim profilu na Facebooku.

Rzecznik stacji i ratownik medyczny Adam Stępka zwrócił również uwagę, że przebywając na zewnątrz bardzo ważne jest chronienie głowy, ponieważ bezpośrednie działanie promienie ultrafioletowych na odsłoniętą głowę w bardzo szybki sposób może doprowadzić do udaru słonecznego.

"Mało kto pamięta o tym, że przez głowę nie tylko szybko tracimy ciepło. Równie szybko je przyjmujemy w warunkach dużego nasłonecznienia. Dlatego też podczas upałów należy chronić głowę i osłaniać ją. Na przykład kapeluszem, apaszką lub czapką z daszkiem" - wyjaśnił.

Zachęca też do noszenia przewiewnych - najlepiej lnianych lub bawełnianych - ubrań.

Stępka dodał, że na wysokie temperatury najgorzej reagują dzieci, które nie mają jeszcze wykształconych w pełni procesów termoregulacji oraz osoby starsze, które z uwagi na swój wiek mają je upośledzone.

"Apelujemy do starszych osób oraz rodziców małych dzieci, alby pozostali w domu w godzinach największego nasłoneczniania. Od godz. 11 do 16 nie eksponujmy się na działanie promieni słonecznych, bo może skończyć się to źle. Ograniczmy przebywanie na słońcu do minimum. Najlepiej pozostać w domu, chłodzić się wiatrakiem i zimnymi napojami" - podkreślił rzecznik.