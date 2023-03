Łódzkie: Wieczorem i w nocy ograniczenia w ruchu na A1

W związku z kolejnym etapem prac związanych z montażem bramownic i tablic zmiennej treści, w czwartek w godzinach wieczornych i nocnych należy spodziewać się ograniczeń w ruchu na autostradzie A1 w woj. łódzkim - poinformował oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przekazał rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski, prace rozpoczną się w czwartek o godz. 18.00 na 300. km autostrady na jezdni w kierunku Gdańska (ok. 5 km za węzłem Brzeziny) i potrwają ok. dwóch godzin. W dalszej kolejności przeniosą się na jezdnię w kierunku Katowic i będą trwały od ok. 21.00 do ok. 23.00.

Kolejnym miejscem, gdzie będą pracowały ekipy monterskie, to 307. km autostrady (między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód). W tym przypadku prace będą prowadzone na jezdni w kierunku Gdańska między godzinami 23.00 i 1.00, a następnie od 1.00 do 3.00 na jezdni w kierunku Katowic.

W czasie prowadzonych prac z ruchu będą wyłączone pas prawy i awaryjny. Należy liczyć się z chwilowymi zatrzymaniami ruchu.