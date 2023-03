Łódzkie: Wieczorem i w nocy zatrzymania ruchu na A1

Wieczorem i w nocy kontynuowane będą prace na autostradzie A1 w woj. łódzkim, związane z montażem konstrukcji z tablicami zmiennej treści. "Kierowcy powinni spodziewać się kilkuminutowych zatrzymań ruchu; w czasie prac zamknięte będą pas prawy i awaryjny" - podaje GDDKiA.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W czwartek wieczorem i w nocy kontynuujemy prace związane z montażem konstrukcji z tablicami zmiennej treści. W związku z tym należy spodziewać się pewnych ograniczeń w ruchu na autostradzie A1. Utrudnienia pojawią się w trzech punktach" - poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.

Najpierw ekipy pojawią się na 306. kilometrze trasy, czyli ok. 1 km przed węzłem Brzeziny, na jezdni w kierunku Gdańska. Prace w tym miejscu rozpoczną się po godz. 18 i będą trwały do ok. 21.

Około godz. 22 prace rozpoczną się na 325. kilometrze drogi, ok. 2 km za węzłem Łódź Południe, na jezdni w stronę Katowic. Ich zakończenie ma nastąpić około północy.

Ostatnim przewidzianym na dzisiejszą noc punktem na A1, jest 326. kilometr trasy, ok. 3 km przed węzłem Łódź Południe, ale na jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska. Rozpoczęcie prac przewidziano na godz. 1, a ich zakończenie na godz. 3.

W każdym z trzech wymienionych miejsc podróżni muszą spodziewać się około trzech zatrzymań ruchu, z czego pierwsze dwa będą trwały ok. 1-2 minuty, a ostatnie do 10 minut. W czasie prowadzonych prac zamknięte będą pas prawy i awaryjny.