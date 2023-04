Łódzkie: Włamywacz boso uciekał przed policją

W miejscowości Chociwek k. Tomaszowa Maz. (woj. łódzkie) po pościgu zatrzymano 42-letniego mężczyznę podejrzanego o włamanie. Najpierw uciekał boso przed policjantami, potem próbował łódką przepłynąć staw - podał w piątek rzecznik tomaszowskiej policji asp.sztab. Grzegorz Stasiak

Policjanci z gm. Czerniewice w powiecie tomaszowskim (Łódzkie) dostali zgłoszenie o włamaniu. Na miejscu znaleźli zdemontowane i porzucone metalowe rurki, ustalili, jakim autem odjechał sprawca.

"Policjanci znaleźli poszukiwane auto przy jednym z domów w miejscowości Chociwek. W samochodzie były takie same metalowe rurki, jak na posesji do której włamał się sprawca. Funkcjonariusze ustalili, iż 42-latek, właściciel pojazdu, był w budynku" - poinformował Stasiak.

"Kiedy policjanci weszli na górę okazało się, że mężczyzna uciekł boso przez okno. Rozpoczęto pościg. Policjanci zauważyli uciekiniera w łódce na pobliskim stawie. Mężczyznę zatrzymali po drugiej stronie jeziora" - relacjonował.

"42-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia. Jest poszukiwany do trzech spraw. W każdej z nich zasądzono mu karę pozbawienia wolności, łącznie ponad 18 miesięcy" - przekazał rzecznik i dodał, że o dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd.