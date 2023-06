Łódzkie: Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu woj. łódzkiego

Zarząd województwa łódzkiego otrzymał we wtorek wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2022 r. "W naszych działaniach najważniejsze jest dobro mieszkańców woj. łódzkiego" – przekonywał marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Przy 18 głosach za i 15 przeciwnych radni Sejmiku Województwa Łódzkiego udzielili absolutorium zarządowi województwa łódzkiego za 2022 rok. Takim samym rezultatem zakończyło się głosowanie nad wotum zaufania. Zarząd poparli radni PiS, przeciw były kluby KO, PSL i jeden radny niezrzeszony.

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber przedstawiając we wtorek na sesja absolutoryjnej sejmiku "Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r." podkreślił, że główna oś działań zarządu była związana z wielowymiarowym wsparciem dla Ukrainy, kierowanym głównie do partnerskich obwodów na Ukrainie. To m.in. przyjęcie uchodźców wojennych i pomaganie im w wejściu na polski rynek pracy, przekazanie czterech karetek pogotowia, wysyłki żywności i darów oraz organizowane letniego wypoczynku dla ukraińskich dzieci.

"Kiedy mówimy o roku 2022 i wojnie na Ukrainie, to wypieramy z naszej pamięci kwestie covidu. A przecież Covid-19 w roku ubiegłym także stanowił jeszcze zagrożenie. To była ostatnia fala, ale trudno nie wspomnieć o naszych działaniach podejmowanych w zakresie wspierania szpitali w walce z wirusem. (…) Warto powiedzieć też o dziedzinach szczególnie potrzebujących, czyli onkologii i psychiatrii dziecięcej, które szczególnie mocno wsparliśmy" - dodał.

Schreiber zaznaczył również, że 2022 rok poświęcono na konsultacje i przygotowanie projektów w związku z nową unijną perspektywą finansową. W jej ramach do woj. łódzkiego ma trafić ponad 2,7 mld euro.

"2022 rok to też dostęp do komunikacji publicznej w 268 miejscowościach uzyskanych dzięki nowym połączeniom autobusowym, a także kolejowym. Tylko w 2022 roku zbudowaliśmy i wyremontowaliśmy 73 km dróg. W ubiegłym roku ruszyła budowa największego portu przeładunkowego w Polsce - terminalu multimodalnego w Karsznicach. W ramach walki z suszą staramy się wspierać zarówno samorządy, jak i rolników, przeznaczając środki na budowę zbiorników retencyjnych i rowy" - podkreślił.

Wskazał również, że uruchomiono "ryneczki - prosto od rolnika", na których rolnicy mogli sprzedawać swoje towary bez dodatkowych opłat i pośredników.

"W naszych działaniach najważniejszy jest człowiek oraz dobro mieszkańców woj. łódzkiego. Rozwijamy Łódzkie, otwieramy możliwości, realizujemy nasze plany, aby mieszkańcy - nawet w czasie pandemii i wojny - mogli czuć się bezpiecznie i korzystać z tego, co oferuje im świat" - przekonywał Schreiber.

Marszałek zwrócił uwagę, że woj. łódzkie ma obecnie najmniejsze zadłużenie w historii - 195 mln zł. Jak wskazał, w 2014 roku - przy mniejszym budżecie - wynosiło ono 400 mln zł. Łączne dochody budżetu województwa łódzkiego w ubiegłym roku wyniosły ponad 1 mld 341 mln złotych, czyli ok 100 mln zł więcej niż w 2021 roku. Wydano 1 mld 377 mln.

"Co trzecia złotówka idzie na inwestycje. To poziom, do którego od początku zmierzaliśmy i udało się go osiągnąć. Zmieniamy nasze województwo wspólnie na lepsze" - zaznaczył Schreiber.

Opozycyjny radny Marcin Bugajski (KO) uzasadnił w imieniu swojego klubu, dlaczego zarząd woj. łódzkiego nie zasługuje na wotum zaufania. Oceniając raport, przekonywał, że "zawsze można zrobić więcej" i zabrakło w nim planów na przyszłość. Wskazał, że zaufanie do zarządu burzy m.in. likwidacja filii biblioteki pedagogicznych w regionie (zostały przekształcone w Centra Rozwoju Edukacji - PAP), przedłużenie możliwości używania tzw. kopciuchów oraz brak rozwiązań dla złej sytuacji demograficznej w regionie.

"Najważniejszym powodem dla nieudzielenia wotum zaufania jest to, w jaki sposób podchodzicie do udzielania informacji publicznej. Trzeba te informacje przez sąd wydobywać, bo sami nie chcecie ich podawać, bo cokolwiek jest kontrowersyjnego wolicie się schować niż podzielić z mieszkańcami prawdą. Jeśli mamy mieć zaufanie dla zarządu, to musi on być otwarty, musi być chęć współpracy. Jest absolutnie odwrotnie i dlatego ten zarząd nie uzyska naszego wotum zaufania" - zaznaczył.