Łódzkie: Zablokowana S8 w kierunku Wrocławia po zderzeniu pięciu aut

Po zderzeniu pięciu samochodów osobowych zablokowana jest droga ekspresowa S8 w stronę Wrocławia na odcinku między Polichnem i Piotrkowem Trybunalskim w woj. łódzkim. Poszkodowane zostały dwie osoby.

Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej w Łodzi, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 17.30 na 333. kilometrze S8. To odcinek trasy między węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski Wschód.

Na jezdni w stronę Wrocławia zderzyło się pięć samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Jezdnia w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna. Nie ma informacji o objazdach. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać ponad dwie godziny.