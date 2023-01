Łódzkie: Zarzuty dla 27-latka, u którego znaleziono 112 gramów amfetaminy

Nawet 10 lat więzienia grozi 27-letniemu mężczyźnie, u którego znaleziono 112 gramów amfetaminy. Podejrzanemu przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających - podała w niedzielę nadkom. Magdalena Studniarek ze skierniewickiej policji.

48 zawiniątek z amfetaminą znaleźli policjanci ze Skierniewic (Łódzkie) u zatrzymanego 27-latka. "Po przeszukaniu jego odzieży okazało się, że mężczyzna miał przy sobie 8 zawiniątek z amfetaminą" - poinformowała Studniarek.

"W jego mieszkaniu podobnych zawiniątek było jeszcze 40. Łączna waga zabezpieczonego narkotyku to 112 gramów. Zabezpieczono też około 10 tysięcy złotych w gotówce" - przekazała. "Kilkadziesiąt z zabezpieczonych banknotów we wszystkich nominałach było zwiniętych w charakterystyczne rurki i prawdopodobnie służyło do zażywania narkotyku" - relacjonowała.

"27-latek nie był dotychczas notowany. Przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających" - poinformowała nadkomisarz.

Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach zastosowała wobec podejrzanego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.