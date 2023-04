Łódzkie: Zarzuty dla trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież paliwa

Policjanci z Sulejowa k. Piotkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) zatrzymali trzech mężczyzn w związku z kradzieżami paliwa z ciężarówek i maszyn budowlanych. Postawiono im zarzuty - podała w poniedziałek Dagmara Mościńska z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.

Są zarzuty dla trzech zatrzymanych mężczyzn w związku z kradzieżą paliwa w marcu i kwietniu br. na terenie gminy Sulejów (Łódzkie). Wartość strat to łącznie siedem tysięcy złotych.

"Sulejowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn mających związek z tymi kradzieżami. 24-latek i jego o rok młodszy kolega trafili do policyjnej celi. Sprawcy działając pod osłoną nocy, z niezamkniętych zbiorników samochodowych, przelewali paliwo do beczek. W kilku przypadkach pokonali zabezpieczenia włamując się do zbiorników pojazdów, by spuścić olej napędowy. Ich ostatnim łupem padło 150 litrów paliwa, które ukradli włamując się do zbiorników maszyn budowlanych" - relacjonowała Mościńska.

"Policjanci wytypowali miejsce, gdzie trafił skradziony towar. W garażu 24-latka z powiatu opoczyńskiego odnaleźli beczki pełne oleju napędowego. Łącznie policjanci odzyskali 1320 litrów paliwa" - przekazała. "24-letni mężczyzna wiedział, że paliwo pochodzi z przestępstwa, dlatego usłyszał zarzut paserstwa umyślnego, za co grozi do 5 lat więzienia" - poinformowała.

"Bezpośrednim sprawcom, czyli 24-letniemu mieszkańcowi Sulejowa, z uwagi na recydywę, grozi nawet do 15 lat więzienia, a 23-latkowi grozi do 10 lat więzienia" - podsumowała Mościńska.