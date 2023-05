Łódzkie: Zatrzymano 50-latkę, która porzuciła nowo narodzone szczenięta

Zarzut znęcania się nad zwierzętami usłyszy 50-latka z Piotrkowa Trybunalskiego, która nad rzeką Strawą porzuciła w reklamówce dwa nowo narodzone szczenięta. Psy odnalazła spacerująca nad rzeką kobieta, która powiadomiła służby. Właścicielce zwierząt grozi do trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Piotrkowie Trybunalskim - kobieta spacerująca ok. godz. 14 nad rzeką Strawą zwróciła uwagę na piski dobiegające z reklamówki leżącej przy wodzie.

"Okazało się, że wewnątrz były dwa nowo urodzone szczeniaki czarnej maści. Kobieta zabrała szczenięta i powiadomiła służby. Patrol Straży Miejskiej zabrał psy do Schroniska dla zwierząt, natomiast funkcjonariusze w bardzo krótkim czasie ustalili ich właścicielkę. Kobieta nie potrafiła dokładnie określić, kiedy jej suka się oszczeniła i wiele razy zmieniała wersję wydarzeń" - zrelacjonowała asp. sztab. Izabela Gajewska z piotrkowskiej komendy.

Psa zabrano do lekarza weterynarii, który oświadczył, że do oszczenienia doszło tej samej doby. Suka została przewieziona do schroniska, aby móc wykarmić szczenięta, natomiast właścicielka trafiła do policyjnej celi. Wkrótce ma usłyszeć zarzut znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.