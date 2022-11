Łódzkie: ZUS zakwestionował ponad 2 tys. z 25. tys skontrolowanych zwolnień lekarskich

Koszenie trawy, uczestniczenie w kursie na prawo jazdy czy treningach – to przykłady aktywności podejmowanych przez mieszkańców Łódzkiego w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z 25 tys. zwolnień skontrolowanych w tym roku łódzki ZUS zakwestionował 2,1 tys.

"W województwie łódzkim w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku skontrolowano 25 tys. zwolnień. Zakwestionowano w sumie 2,1 tys. świadczeń chorobowych. Wydano 1,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych i 800 decyzji cofających prawo do zasiłku na łączną kwotę 1,7 mln zł" - poinformowała rzeczniczka łódzkiego ZUS Monika Kiełczyńska.

Jak wyjaśniła, ZUS regularnie przeprowadza dwa rodzaje kontroli. Pierwsza dotyczy prawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego i realizowana jest przez pracowników ZUS, ale płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia powyżej 20 osób także mogą taką kontrolę przeprowadzić sami. Druga kontrola dotyczy prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonuje ją lekarz orzecznik ZUS.

"Podczas okresu zasiłkowego nie można wykonywać pracy zarobkowej ani czynności, które nie są zgodne z celem zwolnienia. Kontrola może być wyjazdowa, ale może też opierać się na zgromadzonej dokumentacji. Jeżeli zwolnienie nie było wykorzystywane w prawidłowy sposób, wydawana jest decyzja o cofnięciu prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, w którego ramach była przeprowadzana kontrola" - wyjaśniła Kiełczyńska.

W przypadku jednej ze skontrolowanych osób ZUS pozyskał dokumentację, z której wynikało, że kobieta w trakcie zwolnienia uczestniczyła w kursie na prawo jazdy, m.in. jeździła samochodem na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Zgodnie z opinią lekarza orzecznika zachowanie to mogło mieć wpływ na przedłużenie okresu trwania niezdolności do pracy.

Inne przykłady nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego to prowadzenie warsztatów w placówkach edukacyjnych - płatnych i bezpłatnych, przyjmowanie zleceń z urzędów miejskich na dostarczenie podatnikom nakazów podatkowych czy udział w zajęciach sportowych - w ostatnim przypadku orzecznik uznał, że wykonywany wysiłek fizyczny mógł przyczynić się do przedłużenia zwolnienia.

"Do Zakładu wpłynęło także zgłoszenie, że ubezpieczony w okresie zwolnienia wykonuje prace wokół domu - kosi trawę, robi opryski, rąbie drzewo, obcina gałęzie piłą spalinową. Do zawiadomienia załączono zdjęcia. W tej sprawie także poproszono o opinię lekarza orzecznika, który zachowanie ubezpieczonego uznał za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia, które mogło spowodować przedłużenie okresu trwania niezdolności do pracy" - podkreśłiła rzeczniczka łódzkiego ZUS.

Ze zwrotem świadczenia musiał się też liczyć świadczeniobiorca pobierający zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, które uczęszczało do szkoły.

Zgodnie z przepisami ZUS ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Zasiłek nie może być wtedy wyższy niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. W regionie z tego tytułu obniżono wypłaty o ponad 7 mln zł.