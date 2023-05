Łomża: Można składać wnioski do budżetu obywatelskiego miasta na 2024 r.

2,5 mln zł będzie do wykorzystania na najlepsze pomysły, które zgłoszą do budżetu obywatelskiego na 2024 r. mieszkańcy Łomży (Podlaskie). Projekty można składać od poniedziałku do 29 maja - poinformowały w poniedziałek na konferencji prasowej w Łomży władze tego miasta.

Wnioski można składać w pięciu kategoriach: projekty ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe, zielony budżet oraz młodzieżowy budżet obywatelski.

"(...) budżet obywatelski ma rację bytu tylko wówczas, jeżeli mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego mają dużo fajnych, ciekawych pomysłów, dzięki którym można zrealizować wiele ciekawych inicjatyw i tak jest w Łomży już od lat" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Wyraził nadzieję, że także w tej edycji budżetu obywatelskiego uda się zrealizować kolejne inwestycje, ale też przeprowadzić integrujące spotkania, wydarzenia.

"Mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich tych pomysłów będzie sporo, a później oczywiście jest kwestia wyboru przez mieszkańców tych pomysłów najbardziej ciekawych, dostosowanych też do poszczególnych osiedli, stref" - mówił Chrzanowski.

Przewodniczący rady budżetu obywatelskiego Łomży, wiceprezydent Andrzej Garlicki zaznaczył, że realizując kolejną edycję tego budżetu, miasto stara się wyciągać wnioski z doświadczeń zdobytych w poprzednich latach, np. modyfikować regulamin, by np. jak najbardziej przyjazne mieszkańcom były konsultacje społeczne.

Garlicki poinformował, że w tej edycji budżetu wydzielono konkretną kwotę 150 tys. zł na tzw. zielony budżet. Do 100 tys. zł zwiększono też pulę na tzw. projekty miękkie w młodzieżowym budżecie obywatelskim. Dodał, że w radzie budżetu obywatelskiego znaleźli się także przedstawiciele wszystkich rad społecznych, które działają przy prezydencie miasta, czyli osób zaangażowanych w życie społeczne miasta.

Wprowadzono też minimalne progi poparcia zadań w głosowaniu. "Aby mogły być one skierowane do realizacji, będą musiały być spełnione pewne minima. W przypadku zadań ogólnomiejskich to jest 500 głosów, strefowych - 200 głosów, osiedlowych - 50 głosów, młodzieżowego budżetu 100 głosów i zielonego - 50 głosów" - poinformował Garlicki.

Do 29 maja, w czasie zbierania projektów odbędą się trzy spotkania w szkołach średnich w mieście, podczas których będzie promowany budżet obywatelski, zwłaszcza młodzieżowy, bo ten cieszył się dotąd - jak ocenił Garlicki - słabym zainteresowaniem.

5 września będzie ogłoszona ostateczna lista zadań, które będą poddane głosowaniu. Głosowanie nad projektami odbędzie się od 19 września do 3 października. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 25 października 2023 r.