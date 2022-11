Łotwa: Obchody rocznicy masakry w Rumbuli - w 1941 r. pod Rygą wymordowano 25 tys. Żydów

Na Łotwie w środę trwają obchody rocznicy masakry w Rumbuli. 81 lat temu w lesie na obrzeżach Rygi 30 listopada i 8 grudnia Niemcy i miejscowi kolaboranci zamordowali ok. 25 tys. Żydów.

W środę w miejscu pamięci w Rumbuli odbyła się ceremonia upamiętnienia ofiar z udziałem przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego, społeczności żydowskiej i organizacji pozarządowych. Podczas obchodów na miejscu kaźni kwiaty złożył przedstawiciel polskiej ambasady w Rydze. (https://tinyurl.com/bdd6pez6)

Na znak pamięci o zabitych w środę zapalane są też świece przed Pomnikiem Wolności w centrum Rygi.

Rumbula to największe miejsce masowej kaźni Żydów na Łotwie. 30 listopada i 8 grudnia 1941 roku naziści i ich miejscowi kolaboranci zabili ok. 24 tysięcy Żydów z ryskiego getta i ok. tysiąca Żydów deportowanych z Niemiec.

Większość spośród liczącej przed wojną 85 tys. łotewskiej społeczności żydowskiej zginęła podczas hitlerowskiej okupacji.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska