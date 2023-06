Lubaczów: 178 artystów zgłosiło swoje prace na XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego

178 artystów nadesłało swoje prace na Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, organizowane przez Muzeum Kresów w Lubaczowie (Podkarpackie); nabór konkursowych rysunków właśnie się zakończył. Jury wyłoni laureatów w dniach 3-5 lipca.

Organizatorzy podkreślają, że chociaż jest to XI edycja, to jubileuszowa - odbywa się bowiem w 30-lecie konkursu. Do udziału w nim zapraszani są profesjonalni artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni artystycznych, będący obywatelami Polski.

Jak poinformował PAP dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Piotr Zubowski, na tegoroczne triennale swoje prace nadesłało 178 artystów. Na razie nie jest jeszcze znana liczba samych prac, bowiem wielu nadesłało po kilka konkursowych rysunków (można było do trzech), a nabór prac właśnie się zakończył i jeszcze ich nie policzono.

Dyrektor Zubowski dodał, że obrady konkursowego jury, w skład którego wejdą specjaliści w dziedzinie sztuki współczesnej, zaplanowano na dni 3-5 lipca. Wtedy zostaną wyłonieni laureaci oraz artyści zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej.

Zdobywca grand prix otrzyma 15 tys. zł oraz możliwość zrealizowania indywidualnej wystawy w Muzeum Kresów w Lubaczowie podczas kolejnej edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w 2026 r. Nagrody finansowe otrzymają też zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni.

Wernisaż pokonkursowej wystawy oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 24 września w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. W przyszłym roku wystawa zostanie pokazana w galeriach w Warszawie, Łodzi i Cieszynie. Imprezie ma towarzyszyć katalog, w którym znajdą się prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy.

Celem triennale jest popularyzowanie rysunku, prezentacja dorobku artystycznego twórców z całej Polski oraz przybliżenie sztuki współczesnej w środowisku, które oddalone jest od większych ośrodków akademickich i twórczych. Triennale to także miejsce, gdzie artyści profesjonalni mogą konfrontować dokonania artystyczne w dziedzinie rysunku..

Dyrektor lubaczowskiego muzeum przypomniał, że Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego to ogólnopolski konkurs, organizowany nieprzerwanie od 1993 r. Od początku istnienia przyciąga artystów profesjonalnych z całej Polski - zarówno tych o uznanym dorobku, jak i tych, którzy rozpoczynają swoją artystyczną karierę.

"Dowodzi to wartości i żywotności tej dziedziny sztuki" - ocenił Zubowski.

Podkreślił jednocześnie, że dzięki temu, że wydarzenie odbywa się cyklicznie, kolekcja rysunku współczesnego w Muzeum Kresów w Lubaczowie, do której trafiają nagrodzone i wyróżnione prace, znacznie się rozwinęła. Pozwala obserwować różnorodność zjawisk twórczych, postaw, wrażliwości, technik rysunkowych i tematów, a także zmiany zachodzące w nich na przestrzeni lat.

"Dzieje się tak również za sprawą dość rygorystycznego i tradycyjnego traktowania pojęcia rysunku, jako autonomicznej i niezależnej dziedziny sztuki" - zwrócił uwagę Zubowski.

W lubaczowskiej kolekcji rysunku współczesnego, sięgającej lat 60. XX wieku, znajdują się prace najwybitniejszych polskich artystów, m.in.: Mariana Kopfa, Ryszarda Otręby, Adama Hoffmana, Jana Pamuły, Jana Dobkowskiego, Alfreda Lenicy, Aleksandra Kobzdeja, Marka Chlandy, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Wacława Borowskiego, Marii Jaremy Kazimierza Mikulskiego, Zdzisława Beksińskiego.

W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu, odbywających się w latach 1993-2020, wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników, którzy zaprezentowali kolejnym komisjom konkursowym ponad 5,5 tys. prac.

"Jubileuszowa, XI edycja jest okazją dla artystów do dołączenia do tego wyjątkowego grona" - zauważył dyrektor lubaczowskiego muzeum.