Lubelskie: 150 mln zł ze środków MON na budowę południowej obwodnicy Chełma

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa w czwartek zapowiedział przekazanie 150 mln zł ze środków MON na budowę fragmentu południowej obwodnicy Chełma (Lubelskie). Prezydent miasta Jakub Banaszek spodziewa się, że droga będzie gotowa do 2027 r.

Wiceminister Ociepa podczas czwartkowej konferencji prasowej w Chełmie poinformował, że w MON zakończyły się analizy, których wynikiem jest wniosek o wpisanie fragmentu południowej obwodnicy miasta do wykazu dróg o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

"To jest bardzo ważny dokument, który sprawia, że ten fragment drogi zostanie objęty opieką MON jako fragment o znaczeniu fundamentalnym dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej" - powiedział wiceminister Ociepa dodając, że wpisanie planowanej obwodnicy do wykazu otwiera drogę do finansowania tej inwestycji ze środków MON.

"Mówimy o realnej kwocie 150 mln zł. I na dzisiaj możemy powiedzieć, że jest ta droga wpisana do tego rejestru" - stwierdził Ociepa dodając, że w najbliższym czasie - zgodnie z ustawami - wniosek zostanie przekazany do kancelarii premiera i "w marcu przyszłego roku będziemy mogli uzyskać finansowanie na tę drogę".

Jak podał wiceminister, MON przekaże do KPRM pewną pulę dróg z wnioskiem o finansowanie z myślą o bezpieczeństwie i obronności państwa. "Obwodnica Chełma jest na pozycji numer jeden" - podkreślił. Uzasadniając potrzebę budowy obwodnicy zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę samorządu z lokalnymi jednostkami wojskowymi.

"Wygrana w wyborach parlamentarnych Zjednoczonej Prawicy będzie oznaczać z całą pewnością finansowanie budowy obwodnicy południowej Chełma ze środków MON, co jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o rozwój sieci dróg w naszym kraju" - wyjaśnił Ociepa.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek powiedział, że w ramach inwestycji powstanie 7-kilometrowa droga dwupasmowa z kilkoma wiaduktami, mostem nad rzeką Uherką. Koszt inwestycji ocenił na ok. 270 mln zł, z czego 100 mln zł stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury, 150 mln zł - środki z MON, a resztę stanowi wkład własny miasta.

W przyszłym roku - podał Banaszek - miasto planuje ogłosić przetarg w na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Budowa może się rozpocząć w przyszłym lub na początku 2025 r. "Miasto już przygotowuje studium uwarunkowań technicznych, wykupuje działki tak, abyśmy w 2027 r. mogli pojechać południową obwodnicą miasta Chełm" - powiedział prezydent. Spodziewa się, że trasa będzie sprzyjać rozwojowi miasta.