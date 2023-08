Lubelskie: 24. Letnią Akademię Filmową zainaugurowano w Zwierzyńcu

Premierą filmu "Teściowie 2" w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej z Mają Ostaszewską, Izabelą Kuną i Adamem Woronowiczem zainaugurowano w poniedziałek 24. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu (Lubelskie). Festiwal potrwa do 15 sierpnia.

Inauguracja festiwalu odbyła się w poniedziałek wieczorem w kinie "Skarb". Widzów powiała dyrektorka festiwalu Dagmara Molga, która przypomniała, że Letnia Akademia Filmowa istnieje już 24 lata. "To ogromna tradycja kina wybitnego, ale także gości, którzy tu przyjeżdżają i spotkań z widzami" - powiedziała.

Jak zapowiedział Bartłomiej Pulcyn z LAF, podczas imprezy zaprezentowane zostaną m.in. pokazywane na światowych festiwalach obrazy: "Limbo" Ivana Sena i "Monster" Hirokazu Koreedy. "To jeden z najlepszych filmów, jakie były pokazywane na festiwalu w Cannes w ostatnich latach, nie tylko w tym roku" - stwierdził.

Mówiąc o szerokiej reprezentacji kina światowego podczas wydarzenia wymienił "The Old Oak" Kena Loacha, "La Chimera" Alice Rohrwacher, "Opadające liście" Aki Kaurismäkiego, a także "mocną reprezentację" młodego, świeżego polskiego kina. "To bardzo dobra próbka tego, co się dzieje teraz w młodym polskim kinie" - powiedział.

Jak podali organizatorzy, w programie festiwalu znajdują się m.in. debiut Damian Kocura "Chleb i sól", przedpremierowy seans "Strzępów" Beaty Dzianowicz, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej i debiut Marcina Filipowicza "Braty", sekcje filmowe "Zrozumieć Iran" z najciekawszymi propozycjami z tego kraju oraz "Archeologia kina", podczas której widzowie zobaczą dziewięć filmów z siedmiu krajów leżących na pięciu kontynentach.

Pulcyn zapowiedział, że podczas festiwalu przypominana będzie klasyka amerykańskiego kina, czyli pięć najlepszych - zdaniem organizatorów - filmów Terenca Malicka: "Drzewo życia", "Ukryte życie", "Cienka czerwona linia", "Badlands" i "Niebiańskie dni".

Po wystąpieniach premierę miał film "Teściowie 2" w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej z Mają Ostaszewską, Izabelą Kuną i Adamem Woronowiczem w rolach głównych.

Organizatorzy wskazali, że podczas festiwalu będzie można zobaczyć ponad 90 filmów podzielonych na dziewięć sekcji i trzy retrospektywy obejmujące - oprócz dzieł T. Malicka - twórczość włoskiej aktorki Giny Lollobrigidy i Jerzego Skolimowskiego.

Obecność w Zwierzyńcu potwierdziło blisko 30 twórców, w tym aktorzy Dorota Pomykała i Michał Żurawski, reżyserzy Krzysztof Zanussi, Kinga Dębska i Beata Dzianowicz.

Seanse obywać się będą w kinach "Skarb" i "Salto", a także na terenie browaru i w Urzędzie Miasta.

Festiwalowi towarzyszy wystawa plenerowa pt. "Werki. Wajda. Renata Pajchel" przygotowana przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w browarze, a także koncerty m.in. tworzącej w stylu funky-rap grupy Lolo Ferari Trio i rockowego zespołu Ankh.

W programie znajdują się warsztaty jogi, animacji poklatkowej i zajęcia dla dzieci.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie: laffest.pl.