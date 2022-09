Lubelskie: 29 punktów karnych za dwa wykroczenia; kierowca ukarany zgodnie z nowym taryfikatorem

29 punktów karnych, 3,5 tys. zł mandatu i utrata prawa jazdy - to kara dla 32-letniego kierowcy, który został zatrzymany przez policję w miejscowości Jabłonna (pow. lubelski) za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i jazdę z prędkością 116 km/h w terenie zabudowanym - podała w poniedziałek policja.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie poinformował, że w niedzielę, około godz. 21:45 32-letni kierowca daci, jadąc drogą wojewódzką nr 835, w miejscowości Jabłonna wyprzedził na przejściach dla pieszych policyjne bmw i jeszcze jeden samochód. Następnie przekroczył prędkość dozwoloną w terenie zabudowanym o 66 km/h.

Jak podał Gołębiowski, kierowcę zatrzymali mundurowi patrolujący trasę nieoznakowanym samochodem z wideorejestratorem. "Kierowca +odczuł+ wprowadzone 17 września zmiany w przepisach ruchu drogowego" - podał Gołębiowski. Dodał, że mieszkaniec powiatu zamojskiego został ukarany dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 3,5 tys. zł, 29 punktami karnymi i utratą prawa jazdy.

Policjant przypomniał, że w sobotę w życie weszło nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia.

Wśród najsurowiej karanych wykroczeń znalazły się m.in. niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h. W przypadku najpoważniejszych wykroczeń wprowadzona została recydywa drogowa, co w praktyce w niektórych przypadkach podwoi kwoty mandatów karnych.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...