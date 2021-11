Lubelskie: 33- latek zaatakował matkę nożem do tapet

Tymczasowy areszt zastosował sąd wobec 33-latka z Kraśnika (Lubelskie), który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa swojej matki. Według ustaleń śledczych, mężczyzna zaatakował ją nożem do tapet, a następnie nożem kuchennym. 33-latek będzie odpowiadać w warunkach recydywy.

Jak poinformował we wtorek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku mł. asp. Paweł Cieliczko do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie Kraśnika 33-latek nożem zaatakował swoją matkę.

"Przerażony ojciec przekazał, że syn jest agresywny i pobudzony. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy na zewnątrz zastali przestraszone małżeństwo. Policjanci weszli do środka domu i obezwładnili 33-latka, który miał jeszcze na sobie świeże ślady krwi" - zaznaczył Cieliczko.

Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że od kilku dni napastnik dziwnie się zachowywał, aż w pewnym momencie w nocy, bez powodu podszedł do siedzącej na kanapie matki i zaatakował ją nożem do tapet raniąc ją w rękę i łamiąc przy tym ostrze.

"Kobieta uciekła do kuchni, wtedy 33-latek wziął kolejny nóż do ręki i dalej atakował próbując ugodzić matkę, ta jednak skutecznie broniła się. Powtarzał, że +musi to zrobić+, za chwilę do kuchni wbiegł ojciec, który zaczął odciągać 33-latka umożliwiając ucieczkę kobiety na zewnątrz i wezwanie pomocy" - opisał oficer prasowy.

Jak podał, wcześniej policjanci nie mieli sygnałów, że w domu może dziać się coś niepokojącego.

Prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa w warunkach recydywy, a także znęcania się psychicznego nad matką. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Kraśniku zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.