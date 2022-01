Lubelskie: 36 interwencji strażaków związanych z wichurą

W województwie lubelskim odnotowano 36 zdarzeń spowodowanych wichurą - poinformował PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy głównie wyjeżdżali, aby usunąć połamane gałęzie.

"Ze zgłoszeń, które wpłynęły, to 31 z nich dotyczyło usunięcia połamanych gałęzi i drzew, 3 zalanych piwnic w Lublinie, Łęcznej i w Rykach" - powiedział dyżurny. Dodał, że w zdarzeniach nikt nie został ranny.

Uszkodzone zostały dwa dachy, w tych jeden na budynku gospodarczym w powiecie kraśnickim, a drugi na pustostanie w powiecie łukowskim. W miejscowości Kolonia Bedlno Południe pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Łukowem, na drogę krajową numer 63 przewróciło się drzewo. Zablokowany był jeden pas ruchu, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

W regionie nadal wieje, ale słabiej niż w nocy. Do poniedziałku do godz. 2 w nocy obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem i lokalnymi burzami. Wiatr w porywach może osiągać do 95 km/h.