Lubelskie: 4,5 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z punktów recepcyjnych przy granicy

4,5 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z punktów recepcyjnych działających przy granicy w woj. lubelskim. Osoby te mogą liczyć w tych miejscach na odpoczynek, posiłek i pomoc medyczną, a także skierowanie do ośrodka zakwaterowania.

"Dotychczas około 4,5 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z punktów recepcyjnych w woj. lubelskim, z czego 1,7 tys. osób podczas minionej doby" - przekazała w niedzielę PAP rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.

W woj. lubelskim działa przy granicy już siedem punktów recepcyjnych: w Dorohusku, Dołhobyczowie, Lubyczy Królewskiej, Horodle, Chełmie, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. Uchodźcy z Ukrainy mogą w nich odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej, a także jeśli wyrażą wolę - uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i bezpłatny transport do niego.

Od czwartku, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, do niedzieli, przejścia graniczne z Ukrainą w woj. lubelskim przekroczyło około 90 tys. osób, z czego minionej doby na wjeździe do Polski odprawiono 43,6 tys. osób. Obecnie najdłuższy czas oczekiwania jest na przejściu w Dorohusku - 70 godzin, następnie w Hrebennem - 60 godzin. W Zosinie kierowcy czekają 24 godziny na wjazd do Polski, a w Dołhobyczowie - 20 godzin.