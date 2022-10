Lubelskie: 77-letnia pasażerka zginęła po uderzeniu samochodu w drzewo

77-letnia pasażerka zginęła w wypadku, do którego doszło we wtorek popołudniu w miejscowości Stawek (Lubelskie). Z ustaleń policji wynika, że kierujący citroenem 67-latek zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Był trzeźwy. Druga pasażerka z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

St. asp. Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej poinformowała PAP, że do wypadku doszło po godz. 16 w miejscowości Stawek w gminie Spiczyn.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-letni kierujący citroenem na prostym odcinki drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 77-letnia pasażerka. Z kolei, druga pasażerka w wieku 52 lat z obrażeniami ciała została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Lublinie" - powiedziała policjantka.

Kierujący samochodem mężczyzna był trzeźwy.

Droga powiatowa między Kijanami a Łuszczowem jest zablokowana w miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze wyznaczyli objazdy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegóły zdarzenia.