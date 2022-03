Lubelskie: 86-letnia kobieta zginęła w pożarze traw w Tomaszowie Lubelskim

86-letnia kobieta zginęła w pożarze traw w Tomaszowie Lubelskim (Lubelskie). W akcji gaśniczej na obszarze co najmniej kilkunastu hektarów uczestniczy dwanaście zastępów straży pożarnej.

Jak poinformował PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek, do pożaru ze skutkiem śmiertelnym doszło przed godz. 14 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Szopena.

"Na łąkach i nieużytkach przylegających do Tomaszowa Lubelskiego doszło do pożaru traw, który objął obszar co najmniej kilkunastu hektarów. Podczas sprawdzania terenu policjanci znaleźli zwęglone zwłoki 86-letniej kobiety - mieszkanki Tomaszowa" - przekazał rzecznik.

Jak dodał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. kpt. Jakub Kurczuk, w akcji gaśniczej uczestniczy obecnie dwanaście zastępów straży pożarnej. "Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być podpalenie" - powiedział dyżurny KW PSP w Lublinie.

Na miejscu pracują m.in. prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa.