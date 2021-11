Lubelskie: Akcja Kartka Dla Obrońców Granic przedłużona do 20 grudnia

W związku z dużym zainteresowaniem naszą akcją Kartka Dla Obrońców Granic stwierdziliśmy, że będziemy ją kontynuowali do 20 grudnia - powiedział PAP Maciej Szymczak z zarządu Fundacji Niepodległości.

Dzieci i młodzież, którzy chcą podziękować lub okazać wsparcie żołnierzom, strażnikom granicznym i policjantom pełniącym służbę w zagrożonych miejscach polskiej granicy będą mieli na to więcej czasu. Fundacja Niepodległości w porozumieniu ze swoimi partnerami przedłużyła czas nadsyłania prac plastycznych w ramach akcji "Kartka Dla Obrońców Granic".

O popularność akcji PAP zapytała członka zarządu Fundacji Niepodległości Macieja Szymczaka. Odpowiedział, że do tej pory wpłynęło kilkaset prac od szkół, ale także m.in. wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie i jednej z Polskich Misji Katolickich w Niemczech.

"Na pewno niedługo dojdziemy do tysiąca nadesłanych prac" - zapowiedział Szymczak. Dodał, że prace są przeróżne. "Od skromnych, zrobionych przez młodsze dzieci, po bardziej złożone, gdzie widać rękę nastolatków" - wyjaśnił Szymczak.

Kartki odbierają i dostarczają do żołnierzy, strażników granicznych i policjantów żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

"Wszystkim, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy życzymy, aby to się skończyło jak najprędzej, ale raczej należy przygotowywać się na to, że to może potrwać" - powiedział Szymczak.

Akcję wsparł Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie przeznaczając dla autorów wybranych prac kieszonkowe apteczki pierwszej pomocy. Twórcom najbardziej atrakcyjnych dzieł dyrektor oddziału przyzna specjalną nagrodę. Nagrodę zapowiedział też dowódca 2. LBOT płk. Tadeusz Nastarowicz.

Wśród szkół, które włączą się w akcję Fundacja Niepodległości rozlosuje dziesięć kompletów (po 25 sztuk każdy) wydanych przez Fundację komiksów "Przygody misia Wojtka, dzielnego żołnierza".

Prace powinny być nadesłane do 20 grudnia br. na adres: Sekcja Komunikacji Społecznej, 2 Lubelska BOT / ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin (z dopiskiem "Granica").

Partnerami akcji są Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2. LBOT oraz Radio Lublin.