Lubelskie: Alert IMGW przed burzami z gradem; możliwe trąby powietrzne

Ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami z gradem wydał dla północno-zachodniej części województwa lubelskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne. Możliwe są trąby powietrzne.

Wydany w sobotę przez IMGW alert trzeciego stopnia obowiązuje w niedzielę od godz. 3 do 11 w powiatach: bialskim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, łęczyńskim, lubelskim, opolskim i kraśnickim, a także w Białej Podlaskiej i Lublinie.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h" - podał IMGW. Miejscami spadnie grad. Możliwe są także trąby powietrzne.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem i trąbami powietrznymi IMGW wydał dla pozostałej części regionu, czyli powiatów: włodawskiego, chełmskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, janowskiego oraz dla Zamościa i Chełma.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 115 km/h" - napisano.

Do godz. 20 w niedzielę obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami z temperaturą maksymalną w dzień od 30 do 33 st. C., minimalną w nocy od 17 do 19 st. i miejscami ok. 20 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 80 proc.