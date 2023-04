Lubelskie: Areszt dla 41-latka za usiłowanie dwóch zabójstw, w tym chłopaka córki

Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 41-latka podejrzanego o usiłowanie dwóch zabójstw we Włodawie (Lubelskie). Według ustaleń najpierw zaatakował nożem 24-latka, ukradł mu samochód, a następnie pojechał do chłopaka swojej córki, któremu chciał odebrać życie. Za zarzucane mu czyny grozi dożywocie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O zdarzeniu poinformowała w sobotę asp. szt. Kinga Zamojska-Prystupa z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Przekazała, że do awantury w mieszkaniu 41-latka doszło w środę wieczorem, kiedy 24-letni mężczyzna nie chciał zawieźć go do mieszkania jego córki.

"W pewnym momencie mężczyzna chwycił za nóż i krzycząc, że go zabije, zranił go w głowę i rękę, po czym zabrał mu kluczyki do bmw i pojechał do mieszkania swojej córki. Gdy otworzył mu jej chłopak, 41-latek rzucił się na niego z nożem, grożąc przy tym, że odbierze mu życie. W trakcie szamotaniny zostało odebrane mu narzędzie, a sam zbiegł z miejsca zdarzenia" - opisała policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji po ucieczce wcześniej skradzionym samochodem. Badanie alkomatem wykazało, że był kompletnie pijany; miał prawie 3 promile alkoholu.

Śledczy przedstawili 41-latkowi zarzuty usiłowania dwóch zabójstw, kierowania gróźb karalnych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości wraz z krótkotrwałym użyciem cudzego pojazdu. Wobec podejrzanego sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

Za zarzucane mu czyny grozi dożywocie.