Lubelskie: Areszt dla oszustów, którzy sprzedawali wypożyczone samochody

Do tymczasowego aresztu trafiło dwóch mężczyzn podejrzanych o wypożyczanie samochodów na fałszywe dane, a następnie sprzedaż pojazdów w całości lub na części; grozi im do ośmiu lat więzienia - poinformowała w czwartek lubelska policja.

Mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego KWP w Lublinie podała, że na terenie województwa mazowieckiego policjanci zatrzymali 33-latka i 35-latka, którzy od 2021 r. wypożyczali samochody na fałszywe dane, a następnie odsprzedawali je w całości lub na części.

Funkcjonariusze - przekazała Skowrońska - znaleźli 17 dokumentów (dowody osobiste i prawa jazdy) zawierających różne dane osobowe. "Zabezpieczono podzespoły z trzech skradzionych samochodów z terenu Kielc, Szydłowca i Lublina oraz samochód, który posiadał kradzione elementy" - poinformowała.

Jak dodała, na posesji wynajmowanej przez jednego z podejrzanych funkcjonariusze znaleźli także dwie linie do produkcji papierosów bez polskich znaków skarbowych, papierosy gotowe do sprzedaży oraz akcesoria potrzebne do ich wytworzenia.

Policjantka przekazała, że mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani i odpowiedzą za oszustwo. Postępowanie w ich sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Podejrzanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.