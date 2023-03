Lubelskie: Areszt za napaść na 16-latka w Zamościu

Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 20-latka, który napadł w Zamościu (Lubelskie) na 16-letniego chłopaka. Według ustaleń, ukradł mu słuchawki za 750 zł, groził i uderzył w twarz oraz tułów. Policja namierzyła sprawcę dzięki nagraniu zamieszczonym w internecie. Grozi mu do 8 lat więzienia.

O zatrzymaniu sprawcy napaści poinformowała PAP asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Jak wyjaśniła, do samego zdarzenia doszło w połowie lutego na przystanku autobusowym przy ul. Peowiaków w Zamościu.

"Na początku marca w internecie zamieszczony został film z tego zdarzenia. Na podstawie nagrania ustaliliśmy szczegóły zdarzenia oraz personalia jego uczestników" - przekazała policjantka.

Sprawcą napaści jest 20-latek z gminy Nielisz, któremu Prokuratura Rejonowa w Zamościu przedstawiła trzy zarzuty: kradzieży zuchwałej, gróźb kierowanych wobec pokrzywdzonego 16-latka i naruszenia jego nietykalności cielesnej. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

"Naruszenie nietykalności polegało na uderzeniu pokrzywdzonego ręką w twarz oraz dwukrotnym kopnięciu w tułów" - podała PAP policjantka, dodając, że podejrzany ukradł nastolatkowi słuchawki warte 750 zł.

Za zarzucane 20-latkowi czyny grozi do 8 lat więzienia.

28 lutego br. również w Zamościu doszło do śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka. Głównemu podejrzanemu 17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu, argumentując, że z dotychczasowych informacji wynika, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną w tym zdarzeniu i zadał ofierze kopnięcie w głowę, które skutkowało zgonem. Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Z kolei 16-letnia Gabriela P. usłyszała zarzut pomocnictwa.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pobicia było rzekome rozpowszechnianie wiadomości na terenie szkoły o jednej z osób zatrzymanych. Według lokalnych mediów, ma chodzić o 16-latkę, która usłyszała zarzut pomocnictwa.