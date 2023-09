Lubelskie: Blisko 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez Bug

Blisko 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez Bug zanotował od początku roku Nadbużański Oddział SG. Cudzoziemcy najczęściej wykorzystują do tego pontony lub próbują pokonać rzekę wpław. Wzdłuż niej przy granicy z Białorusią ma powstać zapora elektroniczna.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki poinformował PAP, że od początku br. zanotowano 95 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przez rzekę Bug. "Są to próby przepłynięcia rzeki granicznej przy wykorzystaniu np. łodzi pontonowej lub wpław. Najczęściej są to pojedyncze osoby bądź też kilkuosobowe grupy" - wyjaśnił rzecznik.

Zaznaczył, że czasami w trakcie takich zdarzeń funkcjonariusze obserwowali również obecność służb po stronie białoruskiej. "Najwięcej prób udaremniono na początku roku i wiosną. Działo się to przeważnie w nocy i nad ranem" - przekazał kpt. Sienicki.

Dodał, że wśród cudzoziemców byli głównie obywatele Afganistanu, Syrii, Jemenu, Egiptu, Tadżykistanu. "Osoby nielegalnie przekraczające granice najczęściej chcą dostać się do Niemiec lub innego kraju Europy Zachodniej. Nie są zainteresowanie pozostaniem w Polsce" - uzupełnił rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w sobotę w Terespolu (Lubelskie) o ogłoszeniu przez Straż Graniczną przetargu na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty. Według zapowiedzi przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budową.

Zapora elektroniczna ma liczyć 172 kilometry; będzie to około 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, czujniki ruchu, setki kilometrów kabli transmisyjnych. Minister Kamiński zastrzegł, że na rzece Bug nie jest planowana zapora inżynieryjna, fizyczna. "Tak, aby nie odcinać naszych obywateli od rzeki" - podkreślił minister Kamiński.

Jego zdaniem zapora elektroniczna na Bugu w stu procentach umożliwi monitorowanie sytuacji wzdłuż całej rzeki na granicy z Białorusią. "Każda podjęta próba nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę będzie ujawniona przez naszych funkcjonariuszy. Wtedy nastąpi natychmiastowa interwencja specjalnych grup interweniujących. Nasi funkcjonariusze będą mieli znakomity instrument do realizacji swoich działań" - stwierdził.

Granica polsko-białoruska na Lubelszczyźnie liczy ok. 180 km i na całej długości przebiega wzdłuż rzeki Bug. Natomiast na podlaskim odcinku granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.