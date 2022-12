Lubelskie: Dowódca WOT spotkał się z terytorialsami we Włodawie

Dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła uczestniczył w piątek w wigilijnym spotkaniu z żołnierzami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej na terenie campu "Młot" we Włodawie – poinformowała 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.

Zwracając się do żołnierzy spędzających święta na służbie gen. Kukuła powiedział, że przybył "oddać honor i wyrazić uznanie dla waszej wspaniałej postawy".

"Jest to bez wątpienia akt typowy dla odpowiedzialnych żołnierzy. Jestem tutaj po to, by wykazać akt solidarności, ale również powiedzieć wojskowe +dziękuję+ za tą postawę. Rozpiera mnie duma z Waszej służby" - powiedział dowódca WOT cytowany w komunikacie.

Jak podano, podczas uroczystości gen. Kukuła wręczył medale żołnierzom, którzy wykazali się bardzo dobrymi wynikami podczas służby w obronie granicy państwowej. Wyróżnienia odebrało siedmiu żołnierzy z pięciu brygad: 2. Lubelskiej Brygady OT, 6. Mazowieckiej Brygady OT, 10. Świętokrzyskiej Brygady OT, 16. Dolnośląskiej Brygady OT oraz 19. Nadbużańskiej Brygady OT.

Oficer prasowa 2. Lubelskiej Brygady OT por. Marta Gaborek podała, że terytorialsi już od ponad 15 miesięcy wspierają Straż Graniczną w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z Białorusią w ramach operacji "Silne Wsparcie" patrolując teren i wystawiając punkty obserwacyjne.

"Po zmierzchu na wybranych odcinkach granicy pracują maszty oświetleniowe obsługiwane przez terytorialsów" - przekazała dodając, że w terenie trudnodostępnym żołnierze brygady prowadzą patrole konne.

Jak poinformowała, terytorialsi wykorzystują także bezzałogowe rozpoznawcze statki powietrzne FlyEye, które od początku operacji w woj. lubelskim spędziły w powietrzu ponad 1540 godzin.