Lubelskie: Drogi wojewódzkie są przejezdne; pracują 54 solarki, piaskarki i pługi

Wszystkie drogi wojewódzkie w regionie są przejezdne, ale w części regionu kierowcy mogą jeszcze napotkać na zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe; pracują 54 sztuki sprzętu do zimowego utrzymania dróg - poinformował w niedzielę wieczorem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Rzecznik ZDW w Lublinie Kamil Jakubowski podał, że wszystkie drogi wojewódzkie w regionie są przejezdne. "Obecnie na drogach wojewódzkich pracuje jeszcze: 35 pługosolarek, 5 pługopiaskarek i 14 pługów lemieszowych" - dodał.

"Zajeżdżona cienka warstwa śniegu występuje jeszcze we wschodniej części Lubelszczyzny (okolice Włodawy, Kodnia, Sosnowicy, Woli Uhruskiej i Dorohuska) oraz w zachodniej części województwa (od Dęblina, Stężycy i Ryk po Trzydnik Duży i Zawichost)" - wymienił.

Natomiast w pozostałej części województwa kierowcy mogą natrafić na błoto pośniegowe wraz z zajeżdżonym śniegiem (od Janowa Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Terespola, Łukowa przez okolice Bełżyc, Lublina, Chełma aż po Tarnogród, Bełżec, Tomaszów Lubelski i Dołhobyczów).

Jakubowski przekazał, że w usuwanie śniegu zaangażowanych było ponad 80 osób i cały sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Jak podał, śnieg pada jeszcze w północnej części woj. lubelskiego (Janów Podlaski, Biała Podlaska, Łuków) oraz w okolicach Annopola, Bełżyc, Bychawy i Lubartowa, a temperatura waga się od -4,5 st. C (Annopol, Krzczonów, Bełżyce, Puławy, Lubartów) do -1 st. C (Chełm, Lublin).

W związku z prognozowanymi przez IMGW opadami śniegu w nocy i w poniedziałek, rzecznik ZDW zaapelował do kierowców o rozwagę, ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze.