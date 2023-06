Lubelskie: Dwie ofiary śmiertelne i 21 rannych podczas długiego weekendu na drogach w regionie

Dwoje motocyklistów zginęło podczas długiego weekendu na drogach w województwie lubelskim. Do szpitali trafiło 21 osób rannych w 11 wypadkach – podała lubelska policja. Zatrzymano również 96 nietrzeźwych kierowców.

Statystyki podsumowujące długi weekend na drogach Lubelszczyzny przekazała PAP w poniedziałek mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. "Od środy do niedzieli doszło do 11 wypadków, w których 21 osób zostało rannych. Dwie osoby poniosły śmierć" - poinformowała policjantka. Dodała, że zatrzymano również 96 nietrzeźwych kierowców.

Do najtragiczniejszego wypadku doszło w piątek na DW nr 874 w okolicach Kurowa (pow. puławski), gdzie po zderzeniu z ciężarówką zginęło dwoje motocyklistów. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że w momencie wykonywanego skrętu w lewo przez kierującego scanią, w tył naczepy uderzyła 34-latka kierująca motocyklem marki honda oraz 43-letni kierujący yamahą" - podała mł. asp. Skowrońska.

Przekazała, że w zeszłym roku w czasie weekendu związanego z Bożym Ciałem doszło do 9 wypadków, w którym również zginęły dwie osoby, a 7 zostało rannych. "W tym roku więcej osób poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitali ze względu na to, że mieliśmy dwa wypadki z dużą liczbą pasażerów" - wyjaśniła policjantka.

Podała, że 7 osób z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitala po sobotnim wypadku w miejscowości Gołąb (pow. puławski). Według ustaleń, 52-letnia kierująca samochodem osobowym, skręcając w lewo na posesję, nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka 21-latkowi.

Z kolei w niedzielę w Łukowie 19-latek kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup trakcji elektrycznej. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Kierujący i czworo pasażerów trafiło do szpitala.