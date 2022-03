Lubelskie: Dzieci uchodźców z Ukrainy będą uczęszczać do szkół w Puławach i Łukowie

Przygotowaliśmy około tysiąca miejsc dla dzieci uchodźców z Ukrainy; na ten moment zapisanych jest piętnaścioro dzieci do szkół podstawowych - poinformował w poniedziałek Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta Puławy. W Łukowie organizowana jest grupa przedszkolna dla 30 dzieci.

"Oprócz piętnaściorga dzieci zapisanych do puławskich szkół podstawowych, trójka dzieci zapisana jest do przedszkola, a jedno do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej" - przekazał w poniedziałek Kołodziej, kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Puławy.

Jak dodał, przygotowanych zostało około tysiąca miejsc w podstawówkach. "W przedszkolach na ten moment pozostało kilka miejsc, ale cały czas pracujemy nad kolejnymi miejscami dla ukraińskich dzieci" - przekazał Kołodziej.

Według niego, zatrudnionych zostało dwóch nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego. "Jeżeli rodzice lub opiekunowie chcą zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły to powinni zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dyrektorzy podpowiedzą jaki wniosek i jakie dokumenty są wymagane" - wyjaśnił.

Podobnie sytuacja wygląda w Łukowie. "Na chwilę obecną przygotowujemy jedną grupę przedszkolną dla 30 osób z Ukrainy. Opiekę nad ukraińskimi dziećmi zapewni osoba mówiąca w języku ukraińskim, posiadająca odpowiednie wykształcenie i zatrudniona przez samorząd" - powiedział kierownik Referatu Promocji Urzędu Miasta Łuków Tomasz Goławski.

Dodał, że zajęcia będą odbywać się w jednej z placówek edukacyjnych zarządzanych przez miasto. "Mamy też pomysł na organizację lekcji języka polskiego w wymiarze dwóch godzin dziennie, adresowanych dla dzieci w wieku szkolnym" - zaznaczył Goławski.

Przekazał, że o obowiązku naboru ukraińskich dzieci poinformowani zostali dyrektorzy szkół i przedszkoli. Zajęcia takie - jak dodał - "będą dedykowane osobom, które przeszły obowiązek rejestracyjny w jednym z punktów recepcyjnych zlokalizowanych wzdłuż granicy z Ukrainą". "W przypadku zebrania wystarczającej liczby osób uruchomimy zajęcia. Nie martwimy się o kadrę, ponieważ posiadamy informację na temat osób mówiących w języku ukraińskim, posiadających odpowiednie wykształcenie, które mogą prowadzić takie zajęcia" - podkreślił Goławski.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej poinformował w poniedziałek, że minionej doby z Ukrainy do Polski przez przejścia graniczne w woj. lubelskim wjechało 66,8 tys. osób. Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 1 067 000 uchodźców.