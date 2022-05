Lubelskie: Dzieła Łempickiej, rzymskie denary, miecze samurajów podczas Nocy Muzeów

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie dzieł Tamary Łempickiej, rzymskie denary, miecze samurajów – między innymi takie atrakcje przygotowały lubelskie instytucje na Noc Muzeów, która w sobotę odbędzie się w całej Polsce.

"Podczas Nocy Muzeów odwiedza nas ogromna liczba osób, przede wszystkim rodzin z dziećmi. Jesteśmy czynni wyjątkowo długo, można się nie spieszyć, wejście jest bezpłatne. Odwiedzinom muzeum towarzyszą różne wykłady, warsztaty, spotkania" - zapowiedziała dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska.

Zwiedzający mogą wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie "Tamara Łempicka - kobieta w podróży" podczas której prezentowane są obrazy autorki pochodzące z polskich publicznych i prywatnych kolekcji oraz muzeów z Francji, m.in. Centre Pompidou. W sumie można zobaczyć 60 prac Tamary Łempickiej: 42 obrazy olejne, 15 rysunków, 3 grafiki. Wśród najbardziej znanych obrazów są m.in. "Dziewczyna w zielonej sukience", "Kizette na balkonie", "Pierwsza komunia", "Saint Moritz".

"Między godz. 18 a 23 zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem po Kaplicy Trójcy Świętej. Kolejka będzie na pewno bardzo długa, więc zachęcam do założenia wygodnych butów" - wyjaśniła Małgorzata Siedlaczek z Muzeum Narodowego w Lublinie.

Dla dzieci przygotowano m.in. warsztaty modniarskie, warsztaty wycinanki ludowej i projektowania linorytów. O godz. 21 zaplanowano pokaz filmu "Wielki Gatsby" w reż. Baza Luhrmanna.

Tematem przewodnim w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie będzie tzw. srebrna laluna, czyli średniowieczna ozdoba w kształcie półksiężyca. "W 2020 r. te skarby trafiły do naszych zbiorów. Historię tego odkrycia na Polesiu Białoruskim będzie można zobaczyć podczas premiery filmu +Srebrny skarb z Pińska. Kunszt średniowiecznych jubilerów+. 15-minutowy film pokazuje aspekt badawczy, konserwatorski" - powiedziała Marta Cyran z Muzeum Narodowego w Lublinie.

Muzeum Archidiecezji Lubelskiej oferuje zwiedzenie dwóch wystaw. Pierwsza prezentuje dawne tkaniny, wśród których znajduje się m.in. pas kontuszowy z XVIII wieku wypożyczony z parafii w Kurowie, a także ornat z Parczewa, który według tradycji został wyhaftowany przez królową Elżbietę Habsburżankę.

"Chcemy zaprosić państwa na Wieżę Trynitarską, aby odkryć ją nie tylko jako punkt widokowy, gdzie rozciąga się przepiękna panorama na miasto. Podczas Nocy Muzeum zapraszamy do poznania nas od strony muzeum - choć najmniejsze, to najwyższe, bo górujące nad miastem" - podkreślił dyrektor muzeum ks. Łukasz Trzciński.

Również Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie zaprasza na bezpłatne zwiedzania z przewodnikiem. W programie jest np. spotkanie wokół muzealiów obozowych, podczas którego zostaną zaprezentowane na żywo sposoby i techniki konserwacji obiektów, które trafiają do muzeum. "O godz. 16 zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie po niedawno otwartej wystawie czasowej +Nigdy więcej+. To kilkanaście prac traktujących o wojnie, o jej skutkach, o ofiarach. Szczególnie ważne przesłanie w obecnym czasie, kiedy wojna stała się naszą rzeczywistością" - zaznaczył Krzysztof Stanek z PMM.

Muzeum Wsi Lubelskiej oferuje wieczorne zwiedzanie wraz z przewodnikiem wybranych ekspozycji. Będzie to szansa, aby zajrzeć wieczorową porą do wiejskiej chałupy, dworu ziemiańskiego czy wnętrz prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX w.

Także Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie włączyło się tradycyjnie w Noc Muzeów. "Zawsze staramy się na ten wyjątkowy wieczór przygotować coś absolutnie specjalnego. To, co zaprezentujemy w sobotę czekało 1700 lat, żeby zostać pokazane - dokładnie mówimy o 5,5 kg antycznego srebra, czyli o niemal 1800 monetach wybitych w mennicach rzymskich w I i II wieku n.e. Jeśli chodzi o numizmatykę, jest to chyba największe i najważniejsze odkrycie archeologiczne ostatnich kilkudziesięciu lat" - podkreślił dyrektor muzeum hrubieszowskiego Bartłomiej Bartecki.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej zaprasza w sobotę wieczorem m.in. na unikatową wystawę 500-letnich mieczy japońskich samurajów, a także polskich XVIII-wiecznych szabel. Zaś Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim przygotowało m.in. wieczór węgierski, podczas którego będzie można zobaczyć wystawę poświęconą literatowi i malarzowi Tiborowi Csorbie. Przewidziana jest też degustacja potraw węgierskich i koncert zespołu "Bonum Voces".