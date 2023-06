Lubelskie: Funkcjonariusze SG rozbili zorganizowaną grupę przemytników papierosów

Trzymiesięczny areszt tymczasowy zastosował sąd wobec czterech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej papierosy z Ukrainy do Polski; grupa przemyciła blisko 140 tys. paczek papierosów za co najmniej 1,9 mln zł – podała w środę Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Rzecznik zamojskiej prokuratury Anna Rębacz poinformowała, że zorganizowana grupa przestępcza składająca się z obywateli Polski i Ukrainy działała od maja 2021 roku do marca 2023 r. na terenie powiatu chełmskiego.

Sprawcy - podała - sprowadzili z Ukrainy do Polski blisko 140 tys. paczek papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego. Wartość rynkową nielegalnego towaru oszacowano na co najmniej 1,9 mln zł, co naraziło skarb państwa na uszczuplenie należności podatkowych na łączną kwotę 3,3 mln zł.

Prokurator wskazała, że 31 maja br. podejrzanych zatrzymali funkcjonariusze SG. "Podczas zatrzymania dokonano przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, w toku którego ujawniono kolejne 3200 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy" - podała prok. Rębacz, dodając, że podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów.

Jak przekazała, na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Zamościu zadecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla wszystkich czterech podejrzanych.

Rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki uzupełnił, że zorganizowaną grupę rozbili funkcjonariusze SG działający pod nadzorem zamojskiej prokuratury.

"Rozbita grupa przestępcza ściśle współpracowała z ukraińskimi przemytnikami, którzy w tym nielegalnym procederze odpowiedzialni byli za nabycie i dostarczenie przez rzekę graniczną Bug papierosów" - podał kpt. Sienicki.

Grupa - dodał - stosowała różne, często niekonwencjonalne metody przemytu, jak drony, pojazdy terenowe i motocykle crossowe. Teren monitorowali za pomocą zakupionego sprzętu optoelektronicznego, kamer i fotopułapek, które instalowali w rejonie granicy i dróg dojazdowych do niej.

"Sprzęt ten pozwalał im na sprawną ucieczkę, w przypadku pojawienia się w terenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przemycony towar i pojazdy ukrywali na swoich posesjach usytuowanych w bezpośredniej bliskości granicy" - wyjaśnił kpt. Sienicki.

Jak podał, członkowie grupy przestępczej nielegalnie uzyskane pieniądze "inwestowali" m.in. w środki techniczne, pojazdy i nieruchomości, które miały im posłużyć do kolejnych przemytów papierosów.

"Sama grupa działała w sposób wysoce zdeterminowany, ryzykując zdrowiem i życiem zarówno swoim, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy patrolowali granicę. Przestępcy wielokrotnie podejmowali brawurowe ucieczki z miejsca popełnionego przestępstwa" - powiedział rzecznik NOSG dodając, że członkowie grupy zacierali ślady, nie zatrzymywali się do kontroli oraz porzucali przemycony towar.

Podejrzanym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, natomiast szefowi grupy - od roku do 10 lat więzienia.

Kpt. Sienicki zastrzegł, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Nie wykluczył kolejnych zatrzymań w sprawie.