Lubelskie: Grodzisko sprzed kilkuset lat może stać się atrakcją turystyczną

Gmina Konopnica wybrała projektanta, który ma przygotować koncepcję zagospodarowania terenu w pobliżu wzgórza po średniowiecznym grodzisku w miejscowości Motycz (Lubelskie). Wójt liczy, że w ciągu pięciu lat sąsiedztwo tzw. bębna stanie się atrakcją turystyczną.

"Chcielibyśmy odtworzyć część średniowiecznej osady, wytyczyć ścieżki dydaktyczne, żeby tam się mogły odbywać pikniki archeologiczne i spotkania historyczne, żeby dzieciaki mogły poznawać kulturę, budownictwo, architekturę tamtego czasu i warunki życia ówczesnych ludzi" - powiedział PAP wójt gminy Konopnica Mirosław Żydek.

Dodał, że Gmina Konopnica zleciła projektantowi wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w pobliżu wzniesienia nazywanego przez mieszkańców Górą Zamkową lub Bębnem. Przy wzniesieniu gmina posiada kilka działek, które wójt chciałaby zagospodarować.

"To wczesny etap, badamy jakie będą możliwości pozyskania środków, żeby to wykonać" - powiedział Żydek.

Wójt liczy, że pomysł uda się zrealizować w ciągu najbliższych pięciu lat. "Jesteśmy po wyłonieniu projektanta. Pomysł będziemy uzgadniać z konserwatorem" - poinformował Żydek.

Wójt przypomniał, że przez gminę Konopnica przebiegają szlaki rowerowe łączące Lublin, Nałęczów i Kazimierz Dolny. "Bardzo dużo rowerzystów w ciągu dnia przez gminę przejeżdża. To byłaby także dodatkowa atrakcja dla nich i osób, którzy odwiedzają Lublin. A dla nas, mieszkańców, to jest oczywiście element naszej tożsamości" - powiedział Żydek.

"Grodzisko z okresu średniowiecza w Motyczu jest wpisane do rejestru zabytków" - powiedział archeolog z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Grzegorz Mączka. Przypomniał, że wykopaliska prowadzone na terenie dawnego grodziska w latach 80-tych przez archeologów z UMCS potwierdziły obecność umocnień. Wały obronne miały formę drewnianych skrzyń (tzw. izbic) wypełnionych ziemią.

"Obiekt nie należy do dużych, ale z uwagi na to, że Motycz znajduje się w dolince rzeki na szlaku z Lublina na zachód to domyślamy się, że mógł mieć charakter gródka wartowniczego lub strażnicy, zabezpieczającego dostęp do centrum osadniczego Lublina od strony zachodniej" - powiedział Mączka. Dodał, że gród mógł postać ok. XII-XIII wieku i prawdopodobnie siedzibę miał w nim jeden ze znaczących wojów oddelegowanego do pilnowania szlaku biegnącego wzdłuż doliny rzeki.