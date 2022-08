Lubelskie: IMGW odwołał ostrzeżenie przed upałem w części regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w centralnej i północnej części województwa lubelskiego. Nadal obowiązuje ostrzeżenie dla południowych powiatów.

IMGW odwołał alert w powiatach bialskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, chełmskim, krasnostawskim, łęczyńskim, świdnickim, włodawskim, a także w Białej Podlaskiej, Lublinie i Chełmie.

Synoptycy przedłużyli ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Zamościa, gdzie temperatura maksymalna w dzień może wzrosnąć do 30-34 st. C oraz spaść w nocy do 17-19 st. C.

Natomiast w powiecie janowskim temperatura maksymalna w dzień może wzrosnąć do 29-31 st. C, a w nocy spaść do 17-19 st. C.

Jak podano, alert obowiązuje do godz. 20 w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów wynosi 80 proc.

