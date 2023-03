Lubelskie: IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg w nocy

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg po opadach deszczu i śniegu wydał w sobotę dla Lubelszczyzny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura w nocy może spaść do minus 5 st. Celsjusza przy gruncie. Alert ważny jest do godz. 8 rano w niedzielę.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - przekazał w komunikacie IMGW.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie ok. minus 3 st. C, a temperatura minimalna przy gruncie ok. minus 5 st. C.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy wszystkich powiatów Lubelszczyzny i będzie obowiązywać od godz. 17 w sobotę do godz. 8 nad ranem w niedzielę. Synoptycy oszacowali wystąpienie zjawiska na 80 proc.

W sobotę popołudniu temperatura w regionie wynosi od 0 st. C na zachodzie do 4 st. C na krańcach wschodnich, w okolicy Hrubieszowa.

Do godz. 23 w województwie lubelskim obowiązuje jeszcze także alert przed silny wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.