Lubelskie: IMGW ostrzega przed oblodzeniem i silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników w całym województwie. W regionie obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - powiadomił w poniedziałek dyżurny synoptyk IMGW-PIB Kamil Walczak.

Poinformował, że temperatura minimalna w regionie wyniesie od -2 st. C do -3 st. C, a przy gruncie -4 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptyk prognozuje na 70 proc.

"Ujemna temperatura powietrza utrzyma się również lokalnie we wtorek" - dodał Walczak.

Od nocy z niedzieli na poniedziałek do godz. 3 we wtorek obowiązuje także ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodniego i północno-zachodniego" - podał Walczak. Dodał, że najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacowane jest na 95 proc.