Lubelskie: IMGW ostrzega przed silnym mrozem w całym województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 st. C do -14 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 11 km/h" - poinformował w niedzielę dyżurny synoptyk z IMGW-PIB Mariusz Cebula.

Ostrzeżenie ma obowiązywać w całym regionie od godz. 20 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy oszacowali na 80 procent.