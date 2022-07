Lubelskie: IMGW: w ciągu najbliższych dwóch godzin mogą wystąpić burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w sobotę, że w ciągu dwóch godzin w zachodniej części województwa lubelskiego mogą wystąpić burze z porywami wiatru do 65 km/h i z gradem.

Jak podał w komunikacie IMGW, burze mogą występować w sobotę do godz. 14-15 w powiatach: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, lubelskim, opolskim, puławskim, ryckim i w Lublinie.

"Ze względu na nasuwanie się strefy chmur frontowych burze nie będą długo aktywne, więc sumy opadów deszczu nie powinny przekroczyć 15 mm" - podał IMGW. Wskazano, że burze mogą wystąpić do godz. 15.

W pozostałej części województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przed burzami z gradem, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 17-18 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

W sobotę IMGW poinformował, że w regionie notuje się temperaturę powietrza od 26 st. C do 29 st. C, która w ciągu dnia miejscami wzrośnie do 30 st. C, 31 st. C.

"Po południu, w wyniku rozwoju burz, a następnie przejścia chłodnego frontu atmosferycznego temperatura zacznie spadać" - podano w komunikacie.