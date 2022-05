Lubelskie: Kapsułę czasu sprzed 110 lat odkryto na wieży kościoła w Janowie Lubelskim

Kapsułę czasu z monetami, medalami, gazetami, fotografią byłego proboszcza oraz katalogami i listami z 1912 i 1852 r. odkryto podczas renowacji wieży kościoła - poinformował w piątek PAP proboszcz kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim ks. Tomasz Lis.

Ks. Lis powiedział, że kapsułę odnaleziono w ubiegłym tygodniu podczas prac konserwatorskich przy renowacji elewacji świątyni. "Wybudowane zostały rusztowania i został zdemontowany mocno zardzewiały krzyż" - relacjonował ksiądz.

Wyjaśnił, że podczas demontażu poruszono kulą, na której zamontowany był krzyż. Wówczas zebrani usłyszeli, że w środku coś jest. "Usłyszeliśmy, że w środku są przedmioty, więc całość zdejmowaliśmy ze zwiększoną ostrożnością" - dodał.

Powiedział, że w kuli znajdowały się dwa szklane naczynia oraz paczka. Jedno z naczyń zostało stłuczone najprawdopodobniej podczas montażu pojemnika lub uderzenia pioruna. "Na szczęście najcenniejsze rzeczy były zdeponowane w nieuszkodzonym naczyniu szklanym" - podał ks. Lis.

Następnie wymienił zawartość kapsuły: zawierający informacje o powstaniu wieży oraz pracach remontowych list ojców dominikanów z 1852 r., katalogi księży diecezji lubelskiej i zakonu dominikanów z podobnego okresu, list napisany przez ks. proboszcza Michała Zawiszę w 1912 r. wraz ze zdjęciem, kalendarze liturgiczne z lat 1903, 1909 i 1910, gazety (warszawski "Goniec Poranny" z 2 lipca 1912 r., "Goniec Wieczorny" z 1 lipca 1912 r., "Słowo Dziennik Powszechny" z 3 i 4 lipca 1912 r., "Ziemię Lubelską" z 4 lipca 1912 r., "Muchę" z 22 września 1911 r.), około 140 monet różnego nominału i roku pochodzenia oraz sześć okolicznościowych medali.

Proboszcz poinformował, że o znalezisku został zawiadomiony biskup diecezjalny i konserwator zabytków. Potwierdził to w rozmowie z PAP Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Kopciowski. Jego zdaniem jest to cenne odkrycie, które wzbogaca wiedzę o janowskim kościele.

Proboszcz zapowiedział skatalogowanie wszystkich znalezionych artefaktów. Mają one zostać opisane i po zakończeniu prac renowacyjnych na nowo umieszczone w wieży kościoła. "To co znaleźliśmy wróci do kapsuły czasu. Przygotowujemy nasz zestaw, który dołożymy do kapsuły" - dodał ks. Lis.

W kapsule czasu, wyjaśnił proboszcz, zostanie umieszczony współczesny list, monety i inne cenne pamiątki "by potomni także kiedyś dowiedzieli się ciekawych rzeczy o naszych czasach".

Barokowy kościół św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, który jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej, wybudowano w XVIII wieku. Pierwotnie świątynia i przyległy klasztor należały do dominikanów. Od 1867 r. opiekę nad zabudowaniami sprawują księża diecezjalni.

Sanktuarium należy do diecezji sandomierskiej.