Lubelskie: Koniec utrudnień na dk 76 po potrąceniu rowerzysty

Przejezdna jest już droga krajowa nr 76 w miejscowości Dąbie (Lubelskie) między Łukowem a Garwolinem, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. 52-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Do wypadku doszło ok. godz. 11.30 w miejscowości Dąbie na drodze krajowej nr 76 między Łukowem a Garwolinem. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym 68-latek z woj. śląskiego potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Kierujący jednośladem 52-latek z Łukowa doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala" - powiedział asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Uzupełnił, że kierowca samochodu był trzeźwy.

W miejscu wypadku droga była zablokowana, następnie ruch odbywał się wahadłowo. Od godz. 14 droga krajowa nr 76 w miejscowości Dąbie jest już przejezdna.