Lubelskie: Koniec utrudnień na S12 w Piaskach; kierujący busem miał 2,6 promila w organizmie

Po godz. 16 zakończyły się utrudnienia na S12 w Piaskach (Lubelskie), gdzie doszło do zderzenia busa do przewozu osób niepełnosprawnych z samochodem osobowym. W wyniku wypadku pięć osób zostało przetransportowanych do szpitali. Kierowca busa miał ponad 2,6 promila w organizmie.

Do wypadku doszło ok. godz. 13.30 na S12 między węzłami Piaski Zachód a Piaski Wschód. Według wstępnych ustaleń 49-letni kierowca busa jechał od strony Lublina w kierunku Chełma, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w bariery energochłonne.

"Następnie najechał na niego samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby: 54-letni kierujący wraz z żoną. Natomiast busem przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych, oprócz kierowcy, jechały dwie osoby 65-letnia kobieta i jej 92-letnia matka" - poinformowała PAP st. asp. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Łącznie pięć osób z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitali, w tym jedna Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Z ustaleń policji wynika, że 49-letni kierowca busa był nietrzeźwy - miał ponad 2,6 promila w organizmie, również trafił do szpitala.

W miejscu wypadku, droga w kierunku Chełma była zablokowana przez kilka godzin. O zakończeniu utrudnień GDDKiA poinformowała ok. godz. 16.